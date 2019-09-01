لولكير يحقق انتصاره الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

صمد شارل لوكلير سائق فيراري أمام هجوم متأخر من لويس هاميلتون ليحقق انتصاره الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، خلال جائزة بلجيكا الكبرى.



وهذا هو الفوز الأول لفيراري هذا الموسم.



وجاء هاميلتون سائق مرسيدس ثانيا لكنه مدد صدارته لبطولة العالم للسائقين إلى 65 نقطة أمام زميله فالتيري بوتاس الذي احتل المركز الثالث.

