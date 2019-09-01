اليونان تهزم مونتينيجرو في مونديال السلة

فاز المنتخب اليوناني على نظيره الجبل الأسود (مونتينيجرو) 85 60 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين.



وأنهى منتخب اليونان الربع الأول متقدما 17- 9، كما أنهى الربع الثاني بنتيجة 25 - 7، وفي الربع الثالث نشط منتخب الجبل الأسود واستطاع أن ينهيه فائزا 22 - 21 قبل أن يتعادلا في الربع الأخير 22-22.



وتألق من المنتخب اليوناني اللاعب جيورجيوس باباجيانيس حيث سجل 15 نقطة وثماني متابعات، فيما تألق من منتخب مونتينيجرو اللاعب بيتار بوبوفيتش حيث سجل 11 نقطة وثلاث متابعات.

