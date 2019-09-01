اتحاد الكرة المغربي ينتصر للكوكب ضد هدافه

انتصرت لجنة النزاعات التابعة لاتحاد الكرة المغربي لنادي الكوكب المراكشي الذي هبط الموسم المنصرم للدرجة الثانية، في خلافه مع هدافه المالي أمادو ساماكي، الذي تمرد عليه ورفض العودة لصفوفه مدعيا نهاية عقده معه.



اتحاد الكرة أكد قانونية عقد الكوكب مع ساماكي، مشيرا إلى أن اللاعب لا يحق له التفاوض أو التوقيع في كشوفات ناد آخر كصفقة انتقال حر ما لم يعد للكوكب.



وسيكون على ساماكي بعد هذا القرار الجلوس لطاولة التفاوض مع إدارة الكوكب قصد بلوغ تسوية ودية أو إكمال الموسم في صفوفه.



وكان اللاعب هدفا خلال سوق الانتقالات الصيفية للعديد من الأندية منها الرجاء البيضاوي الذي تفاوض معه لتعويض رحيل هدافه ياجور صوب الدوري السعودي قبل أن يتراجع عن التعاقد معه لأسباب لم يكشف عنها.



