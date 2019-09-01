لاتسيو وروما بالقوة الضاربة في ديربي العاصمة الإيطالية

أعلن سيموني إنزاجي وباولو فونسيكا، مدربا لاتسيو وروما، تشكيلتي فريقيهما، للمباراة المرتقبة التي ستجمعهما، اليوم الأحد، في ديربي العاصمة الإيطالية، ضمن مباريات الجولة الثانية للكالتشيو.



ويدخل كلا الفريقين المباراة بالقوة الضاربة، حيث دفع سيميوني بالثلاثي إيموبيلي وكوريا ولوليتش، ورد عليه فونسيكا بالثلاثي أوندير وزانيولو ودجيكو.



وجاء تشكيل لاتسيو كالتالي:



ستراكوشا - لويز فيليبي - أكيربي - رادو - لاتزاري - ميلينكوفيتش - ليفا - لويس ألبيرتو - لوليتش - كوريا - إيموبيلي.



فيما جاء تشكيل روما كالتالي:



بو لوبيز - زاباكوستا - فازيو - مانشيني - كولاروف - بيليجريني - كريستانت - أوندير - زانيولو - فلورينزي - دجيكو.



وكان لاتسيو قد افتتح موسمه بالفوز على سامبدوريا خارج أرضه بثلاثية نظيفة، فيما تعادل روما على ملعبه مع جنوى بثلاثة أهداف لكل منهما.

