تشكيل توتنهام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

يستعد أرسنال لملاقاة توتنهام في ديربي شمال لندن وعينه على الثلاث نقاط من أجل تعويض الخسارة التي تعرض لها أمام ليفربول في الجولة الثالثة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن جهة أخرى يسعى توتنهام لاستغلال أهمية المباراة من أجل استعادة ثقته مرة أخرى، بعد أن تعرض لهزيمة مفاجئة في الأسبوع الماضي على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد.



حراسة المرمى: لوريس



خط الدفاع: سانشيز – فيرتونخين – الديرفايريلد – روز



خط الوسط: وينكس – سيسوكو – إريكسن



خط الهجوم: لاميلا – كين - سون