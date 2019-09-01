تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

كشف أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، وماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة ديربي شمال لندن، المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء اليوم، على ستاد الإمارات، فى قمة منافسات الجولة الر ابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



جاء تشكيل أرسنال ضد توتنهام كالتالى..



حراسة المرمى: لينو



خط الدفاع: ميتلاند نيلز – سوكراتيس – لويز – كولاسيناك



خط الوسط: جاندوزي – تشاكا – توريرا



خط الهجوم: بيبي – لاكازيت – أوباميانج

