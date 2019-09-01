يوفنتوس يحاول ضم راكيتيتش

لا تزال إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي راغبة في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إدارة اليوفي تؤمن بقدرتها على حسم صفقة راكيتيتش في الساعات الأخيرة من الميركاتو الذي يغلق الإثنين.



ويعتمد البيانكونيري سياسة الاستبدال من أجل إتمام صفقة راكيتيتش، وذلك من خلال تقديم أكثر من لاعب.



ويأتي الألماني إيمري كان على رأس اللاعبين الذي يضعهم اليوفي لإغراء البارسا بإمكانياتهم لتعزيز الانتقال.



ولم يشارك راكيتيتش بشكل أساسي مع البارسا في الموسم الحالي على مدار 3 مباريات في الليجا، مما يضع الشكوك حول استمراره في برشلونة رغم جاهزيته البدنية.



وبحسب "سبورت"، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت وجود محادثات بين إدارة اليوفي ونظرائها في برشلونة بغية الوصول إلى حل لإتمام الصفقة.



وصرح فابيو باراتيسي مدير نادي يوفنتوس مساء السبت أن الميركاتو الصيفي ما هو إلا فرص وخطط، في وقت لم ينتقل راكيتيتش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فشل صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لبرشلونة.



ويبدو أن باراتيسي يحاول الاستفادة من فرصة فشل صفقة نيمار من أجل الظفر بصفقة لاعب الوسط الكرواتي.