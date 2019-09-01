إحالة دعوى حجب فيديوهات الإلحاد من "يوتيوب" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب رئيس الوزراء بحجب فيديوهات الإلحاد من يوتيوب عن مصر، لهيئة مفوضى الدولة؛ لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52222 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم، وطالبهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قناة "يوتيوب" الخاصة بالمدون شريف جابر وما ينشر فيها.



وجاء في الدعوى أن "شريف جابر" يقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات، يزدرى فيها الدين الإسلامي والمسيحي، وكذلك الحض على الكراهية، والعنف، والتحريض على الدولة المصرية، والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة، وقيامه بنشرها على يوتيوب في قناته الخاصة والمعروفة باسمه.



وأشارت الدعوى إلى أن المحتوى الإعلامي لهذه الفيديوهات تضمن مخالفات قانونية، حيث ورد فيها تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، وإنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك سب الدين، والاستهزاء بيوم القيامة، وبسؤال القبر والحساب، وبكلمة حسنة في الدين، إلى غير ذلك من السب والازدراء.



وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية عن حجب القناة الخاصة بـ"شريف جابر" الخاصة بهذه الفيديوهات، وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية، على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، التي تعرض مقاطع الفيديوهات الخاصة به، تحت مسميات مختلفة داخل مصر؛ نظرًا لما احتوته من مخالفات قانونية، وازدراء للأديان والتحريض على الأمن القومي المصري، والتحريض على الفسق والفجور، ودعم الشذوذ الجنسي.