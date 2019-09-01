بواتينج يقترب من يوفنتوس بعد إصابة كيليني

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتبحث إدارة "البيانكونيري" عن بديل للمدافع الإيطالي جورجيو كيلليني الذي سيغيب عن الفريق لفترة قد تصل إلى 6 أشهر بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن بواتينج يعد المرشح الأول للانتقال إلى النادي الإيطالي في الصيف الحالي، لا سيما في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ.



وخرج بواتينج من التشكيلة الأساسية للعملاق البافاري منذ الموسم الماضي، وهو ما ربطه بالرحيل عن الفريق في الصيف الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل أيام أن بايرن ميونيخ وافق على رحيل المدافع الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشرط الحصول على 22 مليون جنيه إسترليني.



وغاب بواتينج عن تدريبات بايرن ميونيخ، الأحد، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى النادي الإيطالي، كما لم يحضر الصورة الموسمية التي التقطها الفريق، في إشارة إلى رحيله.



وبعيدًا عن بواتينج فإن هناك العديد من الأسماء التي قد تسد فراغ كيلليني، ومنها إيزكيل جاراي من فالنسيا الإسباني وصامويل أومتيتي من برشلونة، بالإضافة إلى إمكانية عودة المدافع المغربي مهدي بنعطية.



يذكر أن بواتينج انضم لبايرن ميونيخ قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في 2011، وحقق مع الفريق 7 ألقاب للدوري الألماني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في 2013.