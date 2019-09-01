بث مباشر مباراة arsenal vs tottenham الان في الدوري الانجليزي
بث مباشر مباراة arsenal
vs tottenham الان في
الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث مباشر فى الدورى الانجليزي
بي ان سبورت 2 تذيع مباراة توتنهام
وآرسنال بث مباشر والتى تقام على ملعب الإمارات بتعليق حفيظ دراجي .
موعد مباراة آرسنال
وتوتنهام بث مباشر
6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:30 مساءاً بتوقيت مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:30 مساءاً بتوقيت العراق .
5:30 مساءاً بتوقيت السودان .
6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:30 مساءاً بتوقيت تونس .
4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:30 مساءاً بتوقيت قطر.
3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:30 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .