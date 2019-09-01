نتنياهو يمنع وزراء حكومته من الإدلاء بتصريحات حول توترات لبنان

أصدر مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تعليماته إلى وزراء الحكومة بعدم التصريح بشأن التصعيد على الحدود مع لبنان، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، مضيفًا أن هناك قتلى وجرحى عسكريين ممن كانوا داخل المركبة.



وأفاد مراسل شبكة "العربية" السعودية بسقوط نحو 30 قذيفة إسرائيلية، على بلدة "مارون الرأس" على الحدود مع لبنان.



وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانًا من مدفعيته تجاه لبنان، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية مضادة للطائرات من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.