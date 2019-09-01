فالنسيا يسعي للتعاقد مع إيكاردي

بات نادي فالنسيا الإسباني أحدث المهتمين بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ودخل المهاجم الأرجنتيني في مشاكل مع إنتر ميلان منذ نهاية الموسم الماضي، وهو ما دفع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للفريق، للمطالبة برحيله.



وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن نادي فالنسيا يرغب في التعاقد مع إيكاردي في الصيف الحالي، لا سيما في ظل المشكلات بينه وبين ناديه الإيطالي.



ولم يكن فالنسيا أول المهتمين بالتعاقد مع صاحب الـ26 عاما، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس ونابولي الإيطاليين وباريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكون صعبة على النادي الإسباني، لا سيما في ظل القيمة المادية المرتفعة التي يطلب "النيراتزوري" الحصول عليها، والتي لا تناسب ميزانية فالنسيا.



ومما يزيد من صعوبة إتمام الصفقة رغبة المهاجم الأرجنتيني في البقاء مع نادي إنتر ميلان خلال الفترة المقبلة، وعدم الانتقال إلى أي فريق آخر.



إيكاردي قام برفع دعوة قضائية ضد النادي الإيطالي طلب فيها الحصول على 1.5 مليون يورو كتعويض عن التفرقة في المعاملة بسبب إبعاده عن التدريبات خلال الفترة الماضية.



يُذكر أن إيكاردي انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2013 قادما من سامبدوريا الإيطالي، ليحجز مقعده في التشكيلة الأساسية، ويحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي.