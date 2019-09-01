فيديو.. احتجاجات هونج كونج تغلق المنافذ المؤدية للمطار وإحراق العلم الصيني

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، لقيام آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية بقطع المنافذ المؤدية للمطار الرئيسي في هونج كونج، وذلك غداة يوم جديد من الاحتجاجات الأكثر عنفًا منذ بداية التحرك.



وعلّق مشغّلو "إيربورت إكسبرس" اليوم الأحد، خط القطار السريع الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية في العالم ازدحاما، ومركز المستعمرة البريطانية السابقة، خدماتهم دون أن يقدموا تفسيرات.



وتحرك العديد من المتظاهرين نحو مدينة تونج شونج التي يمر عبرها الطريق الوحيد المؤدي إلى المطار، مستخدمين أنابيب المياه لإغراق محطة مترو المدينة وقاموا بحرق علم صيني، في حركة يشتبه أن تثير غضب بكين.

