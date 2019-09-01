آسر ياسين يعتذر عن "شفيقة ومتولى" بسبب "الشايب"

اعتذر الفنان آسر ياسين عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل "شفيقة ومتولى" أمام الفنانة دينا الشربيني؛ بسبب انشغاله بالتحضير لفيلمه السينمائي الجديد "الشايب".



ويعقد آسر جلسات عمل مكثفة مع كل من المؤلفين صلاح الجهيني وكريم أسامة، والمخرج حسين المنباوي؛ للوقوف على التفاصيل الأولية للفيلم الذي شارف مؤلفاه على الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به.



ومن المنتظر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال أكتوبر المقبل، بعدة شوارع في القاهرة وبعض اللوكيشانات الداخلية، حيث اختار حسين المنباوي عددا من أماكن التصوير واستقر عليها لتنطلق المشاهد الأولى للفيلم منها، ويدخل بعدها أبطال الفيلم مباشرة لوكيشن التصوير بعد إنهاء الترشيحات والتعاقد مع الأبطال.



ويقدم "أسر" خلال الفيلم شخصية مختلفة في الشكل والمضمون، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة.