منى زكى تنتهى من 60% من مشاهدها فى "العنكبوت"

انتهت الفنانة منى زكي من تصوير 60% من أحداث دورها في فيلم "العنكبوت" أمام النجم أحمد السقا، وذلك بعد أن انتهى المخرج أحمد نادر جلال من تصوير معظم المشاهد الداخلية للعمل بالديكورات الخاصة به.



وتستعد منى زكى للسفر إلى الغردقة والأقصر لتصوير المشاهد الخارجية من الفيلم خلال الأسبوع الجاري، بصحبة فريق عمل الفيلم، وتجمع المشاهد بينها وأحمد السقا وظافر العابدين، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع ما بين المدينتين.



فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وتم التعاقد بشكل رسمي مع ظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزى والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب.