وكيل "بحوث الصحة الحيوانية": 200 مرض قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:57 م
هدير شعراويطباعة
قال الدكتور عصام محمد، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن دور المعهد حماية وتنمية الثورة الحيوانية، ويجرى ذلك من خلال الحملات التي تتم بالمشاركة بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناظرة الحالات المرضية بالمزارع والمربين، وفحص تلك الحيوانات والتعرف على المسببات المرضية، ومعالجتها.
وأضاف وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، خلال لقائه على الفضائية الأولى، أن المعهد يعمل على منع انتشار الأمراض الوبائية التي من الممكن أن تنتقل عبر الحدود من خلال الحيوانات الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن الحجر البيطري يعمل على التعرف على الوضع الوبائي للدول التي يجرى استيراد الحيوانات منها.
وأوضح وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية أن المعهد لديه عدد من الأهداف، أهمها حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وحماية صحة الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 مرض قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. اضغط
وأضاف وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، خلال لقائه على الفضائية الأولى، أن المعهد يعمل على منع انتشار الأمراض الوبائية التي من الممكن أن تنتقل عبر الحدود من خلال الحيوانات الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن الحجر البيطري يعمل على التعرف على الوضع الوبائي للدول التي يجرى استيراد الحيوانات منها.
وأوضح وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية أن المعهد لديه عدد من الأهداف، أهمها حماية وتنمية الثروة الحيوانية، وحماية صحة الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 مرض قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. اضغط