حزب الله يستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

قال "حزب الله" اللبناني، منذ قليل، إنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأضاف "حزب الله" أن هناك قتلى وجرحى عسكريين ممن كانوا داخل المركبة.



وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانا من مدفعيته تجاه لبنان، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية مضادة للطائرات من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.



وأطلقت قذيفة مضادة للطائرات من الأراضي اللبنانية، اليوم الأحد، وسقطت في مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية الموجودة على الحدود.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



وشمل الاستهداف "جبل الروس" في منطقة مزارع شبعا، وكذلك تلال كفرشوبا، بالقرب من الجولان السورية المحتلة، وجاء القصف باستخدام طائرة مسيرة ألقت مواد حارقة على داخل إحدى المزارع اللبنانية.