جرائم مُثيرة وغامضة يكشفها مسلسل "اختفاء".. الليلة

ينطلق عرض مسلسل النجمة نيللي كريم "اختفاء" على قناة MBC مصر، في الثامنة مساء اليوم الأحد.



تدور الأحداث الساخنة حول الأستاذة الجامعية فريدة المنشاوي "نيللي كريم" التي تعيش في روسيا بعد أن تركت زوجها في المُستشفى، لكن فجأة ودون مقدمات يختفي زوجها شريف عفيفي "هشام سليم" في ظروف غامضة نتيجة خلافة مع أحد رجال الأعمال، وتبدأ رحلة البحث عنه وتضطر للعودة إلى مصر وبعد عودتها تكتشف الكثير من المُفاجآت حول زوجها ومنها زواجه من سلافة "بسمة"، لتدخل معها في صراعات كثيرة ومع الأحداث تنفجر الكثير من الحكايات في حياة زوجها والتي تربط اختفائه بقصص اختفاء أخري في الستينيات لم يكتشفها أحد.



المُسلسل كتبه أيمن مدحت، وأخرجه أحمد مدحت، ويشارك فيه العديد من نجوم الدراما، نيللي كريم، بسمة، هشام سليم، محمد ممدوح، وإنعام سالوسة، وعبدالرحمن أبو زهرة.. وآخرون.

