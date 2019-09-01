غدًا.. إعادة عرض مسلسل "أهو ده اللي صار" على dmc

تنطلق أولى حلقات مسلسل "أهو ده اللي صار" بدءًا من غدٍ الإثنين، عبر شاشة قناة dmc، في السابعة مساءً.



المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، ومن بطولة روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وهبة عبدالغني وإلهام عبدالبديع ووعدد كبير من النجوم.



المسلسل تدور أحداثه في مئة عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات "علي بحر، وأصداف، ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار"، وقد وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري وقت عرضه.



يذكر أن المنتج محمد مشيش، قدم عبر السنوات الماضية مجموعة من أهم الأعمال التليفزيونية ومنها "السيدة الأولى" و"لا تطفئ الشمس" و"طريقي" و"هذا المساء" و"جراند أوتيل" و"طلعت روحي" و"حجر جهنم" و"ليالي أوجيني" و"ونوس" و"حلاوة الدنيا".