انطلاق حملة "التجريع ضد البلهارسيا" بالشرقية

انطلقت الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بجميع قرى محافظة الشرقية، اليوم الأحد، والتي تنظمها مديرية الصحة تحت رعاية المحافظ.



وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة - في تصريح اليوم - "إن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا تستهدف مليونا و129 ألفا و580 مواطنا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام حتى 65 عاما".



وأوضح أنه تم تشكيل 185 فريقا طبيا لتوزيع 3 ملايين و49 ألفا و866 من الأقراص سهلة البلع على الفئة المستهدفة لتناولها بعد الطعام، مع حظر استخدامها للسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الفشل الكلوي والكبدي.. منوها بأنه تم عقد دورات تدريبية بجميع الفرق المشاركة وتوعية المواطنين بضرورة التجاوب مع الفرق الطبية للحفاظ على صحتهم من الأمراض المتوطنة.