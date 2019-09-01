الليلة.. عرض مسلسل "الخانكة" على MBC مصر

ينطلق عرض مسلسل "الخانكة" على قناة MBC مصر، في السادسة مساء اليوم الأحد.



تدور أحداث المسلسل حول مُدرسة تربية رياضية تعمل في إحدى المدارس الراقية في مصر، وتتميز بقدر كبير من الجمال وتعيش حياتها بصورة طبيعية، لكنها لا تسلم من مُحاولات التحرش بها من جانب بعض المُحيطين، وتنقلب حياتها إلى جحيم عندما يتحرش بها طالب في المدرسة تمتلك عائلته الكثير من النفوذ والسلطة، فتدريجيًا تتحول "أميرة" من مجني عليها إلى جانية ويتمّ إدخالها السجن ثم إلى مستشفى الأمراض النفسية وتتوالى الأحداث في أجواء درامية مُثيرة ومشوقة.



مُسلسل الخانكة كتبه محمود دسوقي وأخرجه محمد جمعة، ويشارك فيه العديد من نجوم الدراما، غادة عبدالرازق، فتحي عبدالوهاب، ماجد المصري، جيهان خليل، وانتصار، وكارولين خليل، وميريهان حسين، ونهال عنبر، ومشيرة إسماعيل.. وآخرين.