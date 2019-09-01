فيديو.. إحياء ذكرى غزو بولندا في الحرب العالمية الثانية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من إحياء بولندا ذكرى الـ80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية.



وبدأت مراسم الاحتفال في مدينة فيلون، التي بدأ الغزو فيها الحرب العالمية الثانية، في الأول من سبتمبر عام 1939، ويشارك الرئيس البولندي ونظيره الرئيس الألماني لإقامة حفل تأبين واستقبال الناجين من الحرب.



ويستمر الاحتفال واجتماع قادة العالم، في مدينة وارسو، قصفت القوات الجوية الألمانية المدينة النائمة غير المسلحة والتي ليس لها أهمية عسكرية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في القصف.

ويمثل الهجوم على فيلون بداية الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة 6 ملايين مواطن بولندي، من بينهم 3 ملايين يهودي بولندي.

