رئيس أركان الجيش السوداني يتوجه إلى جنوب إفريقيا

توجه رئيس الأركان المشتركة السودانية "المكلف " الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، اليوم الأحد، إلى جنوب إفريقيا.



وذكرت القوات المسلحة - في بيان اليوم - أن رئيس الأركان سيترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء و"المتطوعة " في "آلية القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات".



يذكر أن الاجتماعات ستعقد في مدينة "بريتوريا " بجنوب إفريقيا.