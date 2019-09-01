رئيس أركان الجيش السوداني يتوجه إلى جنوب إفريقيا
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:45 م
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توجه رئيس الأركان المشتركة السودانية "المكلف " الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، اليوم الأحد، إلى جنوب إفريقيا.
وذكرت القوات المسلحة - في بيان اليوم - أن رئيس الأركان سيترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء و"المتطوعة " في "آلية القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات".
يذكر أن الاجتماعات ستعقد في مدينة "بريتوريا " بجنوب إفريقيا.
وذكرت القوات المسلحة - في بيان اليوم - أن رئيس الأركان سيترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء و"المتطوعة " في "آلية القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات".
يذكر أن الاجتماعات ستعقد في مدينة "بريتوريا " بجنوب إفريقيا.