تراجع الأسهم السعودية في ختام التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.34% خاسرًا 107.47 نقطة ليغلق عند مستوى 7912.30 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 2.74% خاسرًا 105.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3762.06 نقطة.



وبلغ حجم التداولات في بورصة السعودية بختام التعاملات 93.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 58 شركة، فيما تراجعت 121 شركة.



وتراجع 15 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.17%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%.



وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.71%، ثم الدريس بنسبة 2.88%، ثم الفخارية بنسبة 2.84%، فيما تصدر سهم "اللجين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.83% ثم السعودى الفرنسى بنسبة 3.57%، ثم الأهلى بنسبة 3.46%.