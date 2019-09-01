جيش الاحتلال يرد بالمدفعية على إطلاق قذيفة من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم"

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، نيرانا من مدفعيته تجاه لبنان، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية مضادة للطائرات من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأطلقت قذيفة مضادة للطائرات من الأراضي اللبنانية، أمس الأحد، وسقطت في مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية الموجودة على الحدود.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفة لبنانية سقطت داخل مستوطنة على الحدود مع لبنان، موضحًا أنه تم تعميم التعليمات على السكان الإسرائيليين بدخول الملاجئ والمناطق الآمنة عند سماع صافرات الإنذار التي تدل على وجود خطر.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



واستهدف الاحتلال "جبل الروس" في منطقة مزارع شبعا، وكذلك تلال كفرشوبا، بالقرب من الجولان السورية المحتلة، وجاء القصف باستخدام طائرة مسيرة ألقت مواد حارقة على داخل إحدى المزارع اللبنانية.



من جانبه، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحرائق التي اندلعت داخل مزارع شبعا اللبنانية ناتجة عن نشاط للجيش الإسرائيلي.