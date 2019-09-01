محمود عاشور حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت فى كأس مصر.. غدًا

عينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة "بيراميدز " وبتروجت، التي ستقام غدًا الإثنين، في منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.



ويعاون عاشور في إدارة المباراة كل من: شريف عبدالله، وعمر فتحي كمساعدين، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من: وائل فرحان وعبدالعزيز السيد حكمين إضافيين.