وفاة المخرجة التونسية الشابة شيراز بوزيدي

أعلن مدير التصوير مهدي بوهليل، الأحد، وفاة المخرجة التونسية شيراز بوزيدى، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وعلق بوهليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة والمبدعة والصديقة شيراز بوزيدي الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته، العائلة السينمائية في تونس في حداد".



وكانت المخرجة الراحلة خرّيجة المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، ولها إسهامات في السينما التونسية، حيث أخرجت 7 أفلام قصيرة، من بينها "لعبة" عام 2016، والفيلم الوثائقي الطويل "مجاذيب" 2017، كما ساعدت في إخراج فيلم "باب الفلة" 2011.