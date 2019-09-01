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وصول 6 سفن حاويات وبضائع عامة إلى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:38 م
جريدة الدستور
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وصلت إلى ميناء دمياط سفينتا حاويات، و4 سفن بضائع عامة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما غادرته 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأحد، أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية 2648 طن قمح، في حين غادرته 647 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36 ألفا و847 طنا من البضائع العامة، منها 101 سيارة نقل محملة بـ5 آلاف و608 أطنان قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61 ألفا و391 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفا و873 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1450 طن يوريا، و1042 طن رمل، و4930 طن فوسفات، و24776 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و600 طن ذرة، و2191 طن سكر، و2481 طن أرز، و6785 طن خشب، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 602 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 160 حاوية "مكافئة"، في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 1380 حاوية.

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