إطلاق قذيفة من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية

أطلقت قذيفة مضادة للطائرات من الأراضي اللبنانية، منذ قليل، وسقطت في مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية الموجودة على الحدود، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفة لبنانية سقطت داخل مستوطنة على الحدود مع لبنان، موضحًا أنه تم تعميم التعليمات على السكان الإسرائيليين بدخول الملاجئ والمناطق الآمنة عند سماع صافرات الإنذار التي تدل على وجود خطر.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



واستهدف الاحتلال "جبل الروس" في منطقة مزارع شبعا، وكذلك تلال كفرشوبا، بالقرب من الجولان السوري المحتل، وجاء القصف باستخدام طائرة مسيرة ألقت مواد حارقة على داخل إحدى المزارع اللبنانية.



من جانبه، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحرائق التي اندلعت داخل مزارع شبعا اللبنانية ناتجة عن نشاط للجيش الإسرائيلي.