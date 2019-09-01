للشهر الـ 9.. الوليلي تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش «سيدات»

واصلت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمي للإسكواش - سيدات - الذي تصدره الرابطة الدولية للاعبين المحترفين للشهر التاسع على التوالي خلال العام الجاري

2019.



احتلت نور الشربيني المركز الثاني تلتها الفرنسية كاميلى سيرمى، ثم المصرية نوران جوهر في المركز الرابع، بينما حلت نور الطيب في المركز الخامس.



وجاءت النيوزلندية جويلى كينج فى المركز السادس، تلتها الإنجليزية سارا بيرى في المركز السابع، ثم الأمريكية أماندا صبحي في المركز الثامن، والويلزية تيسنى ايفنز في المركز التاسع، وانى او من هونج كونج في المركز العاشر، والثنائى الإنجليزي اليسون واترز في المركز الـ11، وفيكتوريا ليست في المركز الـ12، والهندية جوشنا شينابا فى المركز الـ13.



واحتل الثلاثي المصري سلمى هانى وهانيا الهمامى ويثرب عادل المراكز الـ14 والـ15 والـ16 وجوى شان (هونج كونج) المركز الـ17 والبلجيكية نيلى جيليس المركز الـ18، تلتها الأمريكية اوليفيا سلينى وأخيرا المصرية زينة مكاوي في المركز الـ20.