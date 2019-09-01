"نداء تونس" تعلن دعمها "الزبيدي" في سباق الرئاسة التونسية

أعلنت حركة "نداء تونس"، في اجتماع عام عقدته اليوم الأحد، بمدينة صفاقس التونسية، مساندتها المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق.



وقال رئيس اللجنة المركزية للحركة، حافظ السبسي، إن الحركة تؤكد وقوفها إلى جانب الزبيدي ودعمه ومساندته، داعيًا كافة هياكل الحركة إلى الوقوف وراء هذا المرشح الذي وصفه بـ"الخيار الوطني الجامعي البعيد عن كل التوقعات السياسية استكمالًا لمسار الانتقال الديمقراطي ووفاء لروح الزعيم الباجي قايد السبسي"، حسب تعبيره.



وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس السبت، القائمة النهائية لأسماء المرشحين الـ26 للرئاسة التونسية، بعد رحيل الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، حيث من المقرر انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 سبتمبر المقبل.



واعتلى رأس القائمة عبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، بالإضافة إلى كل من: منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، لطفي المرايحي، مهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محسن مرزوق، محمد الصغير النوري، الهاشمي الحامدي، عبدالفتاح مورو، عمر منصور، قيس سعيد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، صافي سعيد، ناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد البريكي، وسيف مخلوف.