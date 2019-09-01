مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة في زفتى

شهد كوبرى "العشرة" بدائرة مركز زفتى بالغربية، قبل قليل، حادث مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة نصف نقل.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتى بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع الطفلة "مليكة عبده" 10 سنوات، أسفل عجلات سيارة نصف نقل أثناء مرورها على الطريق بكوبرى العشرة بدائرة القسم.



وانتقل رجال الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، لكنها كانت توفيت عقب الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.