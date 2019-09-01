نعمة الحفظ.. الحلقة الأحدث للبابا تواضروس بحملة "كلمة في عظة"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة في عظة".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن نعمة الحفظ، تحت شعار: "نشكرك لأنك حفظتنا".



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت، بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت بقداسات عيد العذراء في محافظة المنيا.