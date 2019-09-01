أوساكا تبلغ ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة اليابانية أوساكا، المصنفة الثانية عالميًا، إلى الدور ثمن النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.



وتمكنت أوساكا من بلوغ الدور الرابع في آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم، بعد الفوز على الشابة الأمريكية كوكو جوف، 15 عامًا، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و6-0.



وستلعب أوساكا في المباراة المقبلة مع السويسرية بليندا بنتشيتش، التي صعدت على حساب أنيت كونتافيت، لاعبة إستونيا.