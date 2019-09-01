الاحتلال ينهي بناء ساتر ترابي على حدود غزة

أنهى جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بناء ساتر ترابي على الحدود مع قطاع غزة؛ منعًا لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات تجاه أي سيارات عسكرية أو مدنية، وكذلك القطار القريب من "سديروت".



وحسب قناة 13 العبرية، فإن الجيش انتهى من بناء الساتر الترابي على كامل طريق (34)، الذي كان مكشوفًا أمام العناصر الفلسطينية، وكان هدفًا لإطلاق الصواريخ المضادة تجاه أهداف إسرائيلية مختلفة.



وكانت مستوطنة قد قتلت، في شهر مايو الماضي، خلال جولة تصعيد بإطلاق صاروخ على سيارتها قرب كيبوتس إيرز في تلك المنطقة، ما دفع إسرائيل لتعطيل حركة السكك الحديدية "القطار السريع" بسبب إمكانية استهدافه بسهولة.