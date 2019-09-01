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عالم

مجدلاني ردًا على نتنياهو.. المطلوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن إدارة ترامب ما زالت تقدم الهدايا المجانية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال، نتنياهو، عبر التشجيع وابتكار الأساليب الاستيطانية.

وقال مجدلاني، في تصريح له، اليوم الأحد، ردا على "تعهد نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات بالضفة الغربية قريبًا، على المجتمع الدولي، وتحديدًا الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين الشعبية، الإفصاح الفوري عن مواقفها تجاه هذه التصريحات".

ولفت إلى أن عملية الضم على أجندة أية حكومة إسرائيلية قادمة، وبدعم من إدارة ترامب، وأن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والتعبير عن القلق الدولي لم تعد مقبولة، والمطلوب موقف جدي ومسئول لا يقبل الجدل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وتساءل مجدلاني: "هل سنرى قرارًا دوليًا مُلزمًا وقابلًا للتطبيق على الأرض بفرض مقاطعة شاملة على دولة الاحتلال، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية؟، وهل سيطالب المجتمع الدولي أية حكومة قادمة بالالتزام بقرارات الشرعية والقانون الدولي؟".

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