5 قتلى و12 جريحا في حادث إطلاق نار عشوائي بتكساس

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من جراء حادث إطلاق نار على المواطنين في تكساس بشكل عشوائي.



وأكدت السلطات الأمريكية أن رجلًا أبيض في العقد الثالث من العمر قتل أربعة أشخاص وأصاب 21 آخرين بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأمريكية، بعد مواجهة انتهت بمقتله على يد عناصر الشرطة.



وفي تصريح نُقل عن مدير مستشفى المركز الطبي في أوديسا فقد تم استقبال 13 مصابا توفي أحدهم، مضيفا أن سبعة آخرين في حالة حرجة واثنين حالتهما خطيرة بينما تلقى اثنان العلاج وغادرا المستشفى.



لم يمض شهر واحد على آخر حادثة إطلاق نار عشوائي شهدتها ولاية تكساس الأمريكية أسفرت عن مقتل 30 شخصًا في الثاني من أغسطس.





