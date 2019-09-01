علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش للشهر السابع على التوالي

واصل لاعب "الاسكواش " علي فرج، صدارته للتصنيف العالمي "الشهري " للاسكواش - رجال " الذي تصدره رابطة اللاعبين المحترفين، للشهر السابع على التوالي.



وجاء الثلاثي المصري: محمد الشوربجي في المركز الثاني، طارق مؤمن في الترتيب الثالث، كريم عبد الجواد في المركز الرابع.



واحتل الألماني سيمون روزنر، المركز الخامس، يليه النيوزيلاندي بول كول في المركز السادس، ثم المصري محمد أبو الغار في الترتيب السابع، لاعب بيرو دييجو إلياس في المركز الثامن، الكولومبي ميجيل رودريجيز في المركز التاسع، الهندي سوراف جوزال في المركز العاشر.



واحتفظ مروان الشوربجي بالمركز رقم 11، يليه الويلزي جويل ماكين في المركز الـ12، والمصري عمر مسعد في الترتيب رقم 13، وزاهد سالم في المركز الـ14، وفارس دسوقي في المركز 15.



وجاء الفرنسي جريجوار مارش، والثلاثي الإنجليزي ديكلان جيمس وجيمس ويلستروب وداريل سيلبي، والأسترالي ريان كوسكيلي، في المراكز الأخيرة أرقام 16 و17 و18 و19 و20 على الترتيب.