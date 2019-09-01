تجديد حبس المتهمين في انهيار عقار بحدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، الأحد، تجديد حبس صاحب قطعة الأرض وسائق حفار وأحد قاطني العقار الذي انهار أول أغسطس الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالإهمال في تنفيذ قرار التنكيس وإخفائه عن السكان.



وكانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي في عقار سكني بشارع خليل إبراهيم بمنطقة دير الملاك في حدائق القبة.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم إسعاف 4 منهم، ونقل الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.