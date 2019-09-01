قائد يوفنتوس يواسي مدافع نابولي

إنتشرت صورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لقائد نادي ​يوفنتوس​ ​جورجيو كيليني،​ يواسي مدافع ​نابولي​ ​كاليدو كوليبالي​، بعد أن سجل الأخير هدفا بالخطأ في مرمى فريقه خلال مواجهة الفريقين، أمس، ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو، وانتهت بفوز مثير للبيانكونيرو بنتيجة 4-3.



وحضر كيليني إلى ملعب أليانز ستاديوم، على الرغم من تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب على إثرها لمدّة 6 أشهر عن الملاعب.



وكان لافتا بعد نهاية المباراة دخول صاحب الـ35 عامًا إلى أرض الملعب لمواساة كوليبالي في لقطة تعبّر عن روح رياضية.