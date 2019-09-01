قائد يوفنتوس يواسي مدافع نابولي
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:13 م
وكالاتطباعة
إنتشرت صورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لقائد نادي يوفنتوس جورجيو كيليني، يواسي مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، بعد أن سجل الأخير هدفا بالخطأ في مرمى فريقه خلال مواجهة الفريقين، أمس، ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو، وانتهت بفوز مثير للبيانكونيرو بنتيجة 4-3.
وحضر كيليني إلى ملعب أليانز ستاديوم، على الرغم من تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب على إثرها لمدّة 6 أشهر عن الملاعب.
وكان لافتا بعد نهاية المباراة دخول صاحب الـ35 عامًا إلى أرض الملعب لمواساة كوليبالي في لقطة تعبّر عن روح رياضية.
وحضر كيليني إلى ملعب أليانز ستاديوم، على الرغم من تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب على إثرها لمدّة 6 أشهر عن الملاعب.
وكان لافتا بعد نهاية المباراة دخول صاحب الـ35 عامًا إلى أرض الملعب لمواساة كوليبالي في لقطة تعبّر عن روح رياضية.