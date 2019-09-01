أرقام جديدة حققها يوفنتوس بفوزه المثير على نابولي
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:12 م
وكالاتطباعة
شهدت مباراة يوفنتوس ونابولي، أمس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الايطالي، والتي انتهت بفوز دراماتيكي للأول بنتيجة 4-3، أرقاما جديدة وملفتة للنظر.
- ماتياس دي ليخت، اول لاعب هولندي يشارك مع يوفنتوس بعد الجيرو اليا عام 2012 أمام نوفارا.
- دانيلو أول لاعب يسجل ليوفنتوس في أول مباراة له بعد ميراليم بيانيتش أمام ساسولو عام 2016.
- شباك نابولي تعرضت لسبعة اهداف في أول جولتين من الدوري الايطالي، فى أسوأ رقم للبارتينوبي منذ موسم 1962-1963 عندما تعرضت شباكه لثمانية اهداف.
- آخر مرة سجل فيها نابولي ثلاثة أهداف أمام يوفنتوس في تورينو عام 1998، انذاك خسر البارتينوبي بنتيجة 5-3.
- هرفينج لوزانو يصبح أول لاعب مكسيكي في تاريخ الكالتشيو يسجل بعد أول ظهور له.
- دانيلو سجل بعد 29 ثانية من دخوله، آخر لاعب سجل فور دخوله بثوان إلى مباراة بالدوري الايطالي كان الكولومبي دوفان زاباتا عام 2017.
- آخر مرة سُجل فيها 7 أهداف في مواجهة يوفنتوس ونابولي كان عام 1993.
- آخر لاعب سجل هدفا عكسيا لنابولي أمام يوفنتوس كان تشيرو فيرارا عام 1993، علما بأن كاليدو كوليبالي سجل هدفا عكسيا يوم أمس.
- ماتياس دي ليخت، اول لاعب هولندي يشارك مع يوفنتوس بعد الجيرو اليا عام 2012 أمام نوفارا.
- دانيلو أول لاعب يسجل ليوفنتوس في أول مباراة له بعد ميراليم بيانيتش أمام ساسولو عام 2016.
- شباك نابولي تعرضت لسبعة اهداف في أول جولتين من الدوري الايطالي، فى أسوأ رقم للبارتينوبي منذ موسم 1962-1963 عندما تعرضت شباكه لثمانية اهداف.
- آخر مرة سجل فيها نابولي ثلاثة أهداف أمام يوفنتوس في تورينو عام 1998، انذاك خسر البارتينوبي بنتيجة 5-3.
- هرفينج لوزانو يصبح أول لاعب مكسيكي في تاريخ الكالتشيو يسجل بعد أول ظهور له.
- دانيلو سجل بعد 29 ثانية من دخوله، آخر لاعب سجل فور دخوله بثوان إلى مباراة بالدوري الايطالي كان الكولومبي دوفان زاباتا عام 2017.
- آخر مرة سُجل فيها 7 أهداف في مواجهة يوفنتوس ونابولي كان عام 1993.
- آخر لاعب سجل هدفا عكسيا لنابولي أمام يوفنتوس كان تشيرو فيرارا عام 1993، علما بأن كاليدو كوليبالي سجل هدفا عكسيا يوم أمس.