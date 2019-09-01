مدبولي يعلق على تكرار حوادث «طريق الساحل»

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تكرار الحوادث في طريق الساحل الشمالي خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم.



وقال مدبولي في تصريحات صحفية إنه تم الانتهاء من تطوير الطريق من مدينة الإسكندرية حتى العلمين، وسيتم الانتهاء من تطوير العلمين حتى مطروح قبل الصيف المقبل.



وطالب مدبولي المواطنين بمراجعة سلوكياتهم، حيث إن السرعة المقررة لا تتجاوز ٩٠ كيلو متر ولكن السرعة تكون أكثر كثيرا ومن ثم يحدث حوادث ونقول هناك تقصير، لكن يجب أن يكون هناك نوع من الحرص اكثر، مشددا على أن الحكومة تشعر بأكثر درجات الألم حال وجود ضحايا، لكن سببها يكون السرعة الزائدة.



وطالب بوجود درجة من الوعي في القيادة على الطريق.