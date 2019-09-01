استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارا نسبيا خلال التعاملات، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وتراجع الدولار أكثر من جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الحالي.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبيه "الدولار"، وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.



وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل ١٦،٥٠جنيه للشراء و١٦،٦٠جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل ١٦،٥٠جنيه للشراء و١٦،٦٠جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل ١٦،٥٠جنيه للشراء و١٦،٦٠جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار ليسجل ١٦،٥٠ للشراء و١٦،٦٠جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل ١٦،٥٠جنيه للشراء و١٦،٦٠جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر الدولار ليسجل ١٦،٥٢جنيه للشراء و١٦،٦١ جنيه للبيع.