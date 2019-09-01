سفير مصر لدى بكين: التحول الرقمي والشمول أهم محفزات النمو الاقتصادي

أكد سفير مصر لدى الصين، السفير أسامة المجدوب، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي باعتبارهما من أهم محفزات النمو الاقتصادي، إلى جانب تنسيق السياسات الأفريقية في هذا الصدد في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.



جاء ذلك في كلمة للسفير المجدوب، اليوم الأحد أمام الجلسة الرئيسية لمعرض "الصين الذكية"، الذي أقيم بمدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين تحت عنوان "التكنولوجيا الذكية: التمكين الاقتصادي وإثراء الحياة" بتنظيم من وزارتي العلوم والتكنولوجيا والصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينيتين والأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، ورابطة الصين للعلوم والتكنولوجيا وحكومة تشونجتشينج.



وأضاف السفير أن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تدعم تقديم الخدمات التكنولوجية وبناء القدرات للكوادر الأفريقية، مع تنسيق السياسات الأفريقية في هذا المجال في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.



وعلى صعيد متصل، عقد السفير المجدوب –على هامش المعرض الذى يستمر أربعة أيام - اجتماعا مع عدد من القيادات الحكومية والحزبية في مدينة تشونجتشينج؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدينة ونظيراتها من المدن المصرية الكبرى، والاستفادة من تجربة المدينة الصينية في رفع معدلات النمو الاقتصادي بها سيما وأنها خامس أكبر مدينة صينية من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي يصل إلى 292 مليار دولار.



وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد أكد أن تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تمثلها الإنترنت والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي تتغير بشكل سريع ولها تأثير ملحوظ وبعيد المدى على التنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي والحوكمة العالمية، وأن الصين ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لمشاركة الإنجازات الذكية.



اجتذب المعرض ممثلين، من بينهم رؤساء منظمات دولية وأكاديمين ومسؤولين رفيعيين المستوى، من شركات من حوالي 60 دولة ومنطقة، وأكثر من 800 شركة محلية وأجنبية.