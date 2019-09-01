الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر لدى بكين: التحول الرقمي والشمول أهم محفزات النمو الاقتصادي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد سفير مصر لدى الصين، السفير أسامة المجدوب، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي باعتبارهما من أهم محفزات النمو الاقتصادي، إلى جانب تنسيق السياسات الأفريقية في هذا الصدد في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في كلمة للسفير المجدوب، اليوم الأحد أمام الجلسة الرئيسية لمعرض "الصين الذكية"، الذي أقيم بمدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين تحت عنوان "التكنولوجيا الذكية: التمكين الاقتصادي وإثراء الحياة" بتنظيم من وزارتي العلوم والتكنولوجيا والصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينيتين والأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، ورابطة الصين للعلوم والتكنولوجيا وحكومة تشونجتشينج.

وأضاف السفير أن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تدعم تقديم الخدمات التكنولوجية وبناء القدرات للكوادر الأفريقية، مع تنسيق السياسات الأفريقية في هذا المجال في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وعلى صعيد متصل، عقد السفير المجدوب –على هامش المعرض الذى يستمر أربعة أيام - اجتماعا مع عدد من القيادات الحكومية والحزبية في مدينة تشونجتشينج؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدينة ونظيراتها من المدن المصرية الكبرى، والاستفادة من تجربة المدينة الصينية في رفع معدلات النمو الاقتصادي بها سيما وأنها خامس أكبر مدينة صينية من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي يصل إلى 292 مليار دولار.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد أكد أن تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تمثلها الإنترنت والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي تتغير بشكل سريع ولها تأثير ملحوظ وبعيد المدى على التنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي والحوكمة العالمية، وأن الصين ترغب في العمل مع المجتمع الدولي لمشاركة الإنجازات الذكية.

اجتذب المعرض ممثلين، من بينهم رؤساء منظمات دولية وأكاديمين ومسؤولين رفيعيين المستوى، من شركات من حوالي 60 دولة ومنطقة، وأكثر من 800 شركة محلية وأجنبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"التربية والتعليم": أى كلام عن تأجيل الدراسة غرضه البلبلة

منذ يوم

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

منذ يوم

باب للمواريث وآخر للتبني.. "الإنجيلية" تكشف أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

منذ حوالي 16 ساعة

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

استقرار سعر الدولار بمستهل التعاملات اليوم

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

موقع أجنبي يكشف سر تقديس المصريين القدماء لـ "الحيوانات"

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

تحذير لغير المدخنين: تجنبوا إغراء السجائر الإلكترونية

اكتشاف جديد يمهد الطريق لكشف مبكر عن النوع 1 من السكرى

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

عيش بصحة.. إليك أبرز أسباب الصداع النصفى

الرئيس نيوز

ننشر حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

هاشتاج رانيا علواني تفضح الأهلي يتصدر "تويتر "

المالكي: الحرس الثوري الايراني طوّر أسلحة الحوثي

شارك بالتصويت| الموسيقى العسكرية المصرية تتصدر بمهرجان موسكو والصين تنافس

منوعات

هبوط طائرة فى بحيرة بنيويورك

البرازيل.. تعديل قرار حظر إشعال النار فى الهواء

إضراب عن العمل فى مطار سخيبول بأمستردام

بعد افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار طنطا

كشكول

مطالب أعضاء تدريس "قناة السويس" ضمن حملة علماء مصر

بالصور.."خريجي الأزهر" تحتفي بالعام الهجري الجديد

محافظ المنوفية يستقبل وفد الأزهر المشارك في أسبوع شباب متحدي الإعاقة

ننشر قواعد الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. صور

إسلام سياسي

منع حفيد البنا من مغادرة فرنسا

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذورا لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون


زيت وسكر

تحرك جديد بشأن مشروع الوحدات السكنية المخصصة للموظفين بمدينة بدر

التأمين الصحي: إجراء 3 جراحات دقيقة للأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد

وزير الإسكان يُعلن عن بشرى سارة بشأن سوهاج الجديدة

“التخطيط”: تطبيق موازنة البرامج يلعب دورًا مهمًا في قياس أداء الموظفين

مقالات الرأي
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
المزيد

الثقافة

محمد الشهاوي بضيافة مركز الحرية للإبداع

بحور الشعر والنقد الأدبي بثقافة الدقهلية

"الزوجة المكسيكية" بمكتبة مصر الجديدة

ميريت الثقافية تناقش صورة النبي والإسلام في الفكر الاستشراقي

صفحتنا ع الفيس بوك