مدبولى يشهد إطلاق خدمات الشهر العقارى عبر مكاتب البريد بالإسكندرية



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى زيارته الإسكندرية منذ أسابيع، استمع إلى مطالب النواب بتحسين الخدمة فى الشهر العقارى، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، وهذا المكتب هو واحد من ثلاثة سيتم توفير الخدمة على مستوى عالٍ بها.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من وزراء العدل، والاتصالات، والنقل، إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد، في إطار التعاون المثمر بين مصلحة الشهر العقاري والهيئة القومية للبريد؛ وذلك خلال زيارته مركز خدمات الإسكندرية الرئيسي اليوم.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ حول خدمات التوثيق المختلفة التي سيتم تقديمها للمواطنين في عدد من مكاتب البريد، من خلال موظفين من الشهر العقاري، تلك الخطوة التي تأتي في إطار التنسيق بين الجهات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي يصل عددها إلى نحو 4 آلاف مكتب في مختلف أنحاء الجمهورية، تم ربطها بشبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، بما جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذراع الحكومة في تقديم الخدمات المميكنة.