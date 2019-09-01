إعصار دوريان يدخل الفئة الخامسة ومخاوف من خسائر بشرية ومادية

أفاد خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الأحد بأن إعصار دوريان المنتظر قد تطور من الفئة الرابعة حتى الفئة الخامسة، في إشارة الى أن الإعصار سيخلف وراءه المزيد من الخسائر المادية والبشرية في كافة المدن التي سيمر بها على رأسها فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أسوشيتدبرس.



جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول قد سحبت كل مواطنيها، كما ألغت شركة الخطوط الجوية الاماراتية كل رحلاتها إلى فلوريدا، بينما أغلقت العديد من الفنادق الواقعة في المدن التي سيمر منها الإعصار أبوابها أمام النزلاْء.