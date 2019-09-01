موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:02 م
يستعد طلاب الثانوية الأزهرية الذين أدوا اختبارات الدور الثاني، التي بدأت يوم السبت الموافق 17 اغسطس 2019، فيما انتهت في 26 من ذات الشهر.
ويشار حتّى نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول قد بلغت 41.78%.
علما بأن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات في ذلك القسم 85867، حضر منهم 80181 طالبا، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496 طالبا.
ووصلت نسبة النجاح بالنسبة للقسم العلمي 67.98%، علما بأن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835 طالبا.
حضر منهم 35672 طالبا، ووصل عدد الناجحين منهم 24251 طالبا.
أما بالنسبة لقسم الشعبة الإسلامية، فبلغت نسبة النجاح 93.55%.
علما بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في ذلك القسم 155 طالبا، حضروا جميعم للامتحان، فيما نجح منهم 145 طالبا.
وفي معاهد غزة بلغت نسبة التوفيق 81.6%، علما بأن المتقدمين للامتحان 179 طالبا، حضروا جميعهم، والناجحون منهم 146 طالبا. اضغط
ويشار حتّى نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول قد بلغت 41.78%.
علما بأن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات في ذلك القسم 85867، حضر منهم 80181 طالبا، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496 طالبا.
ووصلت نسبة النجاح بالنسبة للقسم العلمي 67.98%، علما بأن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835 طالبا.
حضر منهم 35672 طالبا، ووصل عدد الناجحين منهم 24251 طالبا.
أما بالنسبة لقسم الشعبة الإسلامية، فبلغت نسبة النجاح 93.55%.
علما بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في ذلك القسم 155 طالبا، حضروا جميعم للامتحان، فيما نجح منهم 145 طالبا.
وفي معاهد غزة بلغت نسبة التوفيق 81.6%، علما بأن المتقدمين للامتحان 179 طالبا، حضروا جميعهم، والناجحون منهم 146 طالبا. اضغط