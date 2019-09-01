بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسام عاطف فاروق، ونشرت ميرهان صورا من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها على "إنستجرام".



وظهرت بإطلالة صيفية مبهجة، فكانت ترتدي فستانا مكشوف طويل بألوان الصيف، ونالت الصور إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ميرهان كان مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودي، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ.



