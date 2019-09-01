اليابان تجري تدريبات في أنحاء البلاد تحضيرًا لزلزال مدمر

أجرت السلطات اليابانية تدريبا في إطار تحضيراتها لزلزال ضخم يضرب منطقة العاصمة طوكيو في القومي للوقاية من الكوارث، يوم الأحد.



ويوافق الأول من سبتمبر في اليابان ذكرى زلزال كانتو الكبير في عام 1923، الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائة ألف شخص في طوكيو والمناطق المحيطة بها.



وقد تم إجراء تدريب هذا العام على فرضية وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، في حوالي الساعة السابعة صباحا، ومركزه داخل أحياء طوكيو المركزية الثلاثة والعشرين، وسجل 6 أو 7 درجات على المقياس الياباني للزلازل المدرّج من 0 إلى 7 درجات في منطقة جنوب كانتو.



وكجزء من التدريب، تجمع الوزراء والمسئولون في مكتب رئيس الوزراء وعقدوا اجتماع فريق عمل طارئ.



وقد تم إطلاعهم على حجم الأضرار وناقشوا نوع الاستجابة الحكومية.



وأجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مؤتمرا صحفيا، أوضح فيه الاستجابة الحكومية، ودعا الناس للإخلاء إلى أماكن آمنة والتزام الهدوء.



كما أجريت تدريبات أخرى على الوقاية من الكوارث في أنحاء اليابان.