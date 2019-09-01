التنمية المحلية تناشد المواطنين التواصل عبر "صوتك مسموع"
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:00 م
أحمد أبو المحاسنطباعة
طالبت وزارة التنمية المحلية، كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع"، التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة.
وأكدت الوزارة، أن الأرقام والصفحات المخصصة لديها، تعمل على استقبال رسائل المواطنين على مدار الساعة، من خلال فريق عمل متخصص لخدمة المواطنين.
واوضحت أن الأرقام هى: رقم "الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (https:www.facebook.comsotakmasmwo) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).
وأكدت الوزارة، على التزامها بالتواصل مع المواطنين، لحل مشكلاتهم، والتواصل أيضا مع المسؤولين عن حل المشكلة فور وصولها إلى الوزارة.
وأكدت الوزارة، أن الأرقام والصفحات المخصصة لديها، تعمل على استقبال رسائل المواطنين على مدار الساعة، من خلال فريق عمل متخصص لخدمة المواطنين.
واوضحت أن الأرقام هى: رقم "الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (https:www.facebook.comsotakmasmwo) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).
وأكدت الوزارة، على التزامها بالتواصل مع المواطنين، لحل مشكلاتهم، والتواصل أيضا مع المسؤولين عن حل المشكلة فور وصولها إلى الوزارة.
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